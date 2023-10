Il volo dei ragazzi in elicottero

Per il secondo anno consecutivo è tornato sui cieli della Valle del Serchio Eli-Experience, il progetto benefico organizzato dal Lions Club Garfagnana per regalare una emozione unica a tanti ragazzi diversamente abili provenienti da tutta la Provincia di Lucca, in tutto circa una settantina, saliti fino all’hangar dell’eliporto del Ciocco per partecipare all’esperienza davvero emozionante di librarsi in volo. Una bella iniziativa promossa dal Lions Club Garfagnana e resa possibile grazie a due generose donazioni: quella di Vincenzo Manes, fondatore di Dynamo Camp oltre che di Intek Group a cui fa capo anche KME e quella del Ciocco Travel e di Sestant investimenti, aziende del Gruppo Marcucci: hanno permesso di coprire il costo non da poco di due ore di volo del magnifico velivolo. Grazie a queste donazioni i Lions della Garfagnana con il loro presidente Emilio Maggiore ha chiamato a raccolta diverse associazioni presenti sul territorio.

Tanti bambini e ragazzi provenienti dalla Garfagnana, dalla media Valle ed anche dalla piana di Lucca sono arrivati insieme ai loro accompagnatori ed anche con tanti familiari; e sono saliti a bordo dell’elicottero per una esperienza che ha appagato sia loro, che i piloti, travolti dalla simpatia dei ragazzi.

Tra i presenti, oltre ad Andrea Marcucci a fare gli onori di casa, anche la sindaca di Barga Caterina Campani. Il presidente del Lions Club Garfagnana ha espresso ancora una volta gioia ed emozione per un pomeriggio che ha regalato tanto a tutti ed ha ringraziato, per averlo reso possibile, il gruppo Marcucci e Vincenzo Manes per la loro generosità e tutto lo squadra di volontari, piloti, tecnici e soci Lions che ha reso possibile sia a terra che in volo questa esperienza.