Il villino Lodi in comodato d’uso alle associazioni

Saranno quattro associazioni del cosiddetto Terzo Settore, da scegliere attraverso uno specifico bando, che potranno usufruire del villino Lodi ubicato in via del Parco a Marlia, immobile non utilizzato dal Comune di Capannori che ne è il proprietario e che, quindi, lo affiderà in comodato gratuito attraverso una convenzione della durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo per altri cinque. Le domande vanno presentate entro il 19 marzo. La amministrazione, attualmente non intende utilizzare il fabbricato per fini istituzionali ma vuole promuovere l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente, sia al fine di mantenere il decoro della struttura, evitandone così il progressivo degrado, sia per favorire e sostenere specifiche attività di supporto della cittadinanza. Sarà pubblicato apposito avviso per individuare le associazioni con l’obiettivo di curare e valorizzare il bene.

Ma.Ste.