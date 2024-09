Il Trofeo Città di Lucca nel segno di Puccini

Nel segno di Puccini a livello culturale ma anche con un preciso significato tecnico, visto che rappresenta una delle corse più importanti d’Italia a livello di under 23. E’ il Trofeo Città di Lucca, edizione numero 53, organizzato da Unione Ciclistica Lucchese in programma domenica 29 settembre, nello stesso giorno dei Mondiali di Zurigo professionisti. Partenza ed arrivo sul palcoscenico delle mura urbane. Al via 31 squadre del ciclismo italiano nel settore dilettantistico, le migliori, con sei società "Continental" che hanno aderito alla manifestazione fra cui la Colpack, dove milita il promettente atleta lucchese Edoardo Cipollini. Presente anche SC Gragnano, squadra lucchese di notevole tradizione. Sono 200 i partecipanti alla gara, come una tappa del Giro d’italia.

Il ritrovo alla casermetta della compagnia S.Paolino, davanti al Baluardo Catalani, mentre la presentazione delle squadre e la premiazione davanti al Caffè delle Mura. La partenza ufficiale sarà in via Pisana alle 12. L’arrivo è previsto per le 15,15- 15,30. Il percorso è quello già collaudato negli anni scorsi, tre volte la scalata al Monte Quiesa e al Monte Pitoro dove è fissato il Gpm; passaggio per tre volte anche sulla salita delle Foreste. Il tracciato è stato allungato di 15 chilometri, con due giri su circuito pianeggiante nel tratto iniziale. Essendo una gara nazionale si arriva a 142 chilometri.

Il presidente della società organizzatrice è Angelo Battaglia mentre Gianfranco Battaglia è il responsabile organizzativo della manifestazione.

Massimo Stefanini