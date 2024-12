Il trittico di Bucaneve per il fine settimana . Tra musica e salute

Il Centro di Cittadinanza “Il Bucaneve” esprime, a piccoli e grandi, i migliori auguri per le prossime festivita” e invita tutti a partecipare ai prossimi eventi. In particolare domani alle 15.45 dibattito sugli “Stili di vita sani“ con l’Aics Lucca. La dottoressa Sterrantino indicherà alcune attività motorie da praticare in casa, sarà presente l’assessore al sociale Giovanni Minniti. Alle 17 il buffet preparato dalla pasticceria Stella. Alle 19 Federico ed i suoi amici terranno un concerto musicale e al termine il “Giro Pizza”, con prenotazione al 3334876105.

Sabato, alle 16 nella Ludoteca Fantasia del Bucaneve si terrà la presentazione del libro di Alessandro Ricci: Acciuffamostri - lo spettro di Villa Lugubre assieme all’illustratrice Stefania Franchi. Seguiranno momenti di piccoli laboratori ed un rinfresco offerto a tutti i presenti dal Centro Il Bucaneve. Infine domenica alle 17.30 l’appuntamento è con il Coro di Pop e Swing dei “Puntaccapo“ con Canti Natalizi e altro. Al termine anche in questo caso Giro Pizza con prenotazione 3334876105. “Vi aspettiamo per il “Trittico” di eventi, ma va bene“.