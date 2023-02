Il tribunale reintegra Coltelli "L’ordinanza contro di lui è stata ritenuta pretestuosa"

Torna al suo posto nel consiglio comunale di Vagli Sotto il consigliere di minoranza e candidato sindaco della lista "Per Vagli e Roggio" Giuseppe Mario Coltelli, dopo il reintegro disposto dalla sezione civile del tribunale di Lucca con ordinanza 3.433 dello scorso 17 febbraio. La composizione collegiale con il presidente relatore estensore Giacomo Lucente, Alice Croci e Antonia Libera Oliva, ha annullato la delibera 45 dell’8 luglio 2019 del consiglio comunale di Vagli Sotto che dichiarava decaduto dalla carica il consigliere eletto.

I fatti risalgono proprio alla prima sessione del consiglio dove, poco prima del giuramento del nuovo sindaco Giovanni Lodovici, alla lettura del primo punto all’ordine del giorno sulla verifica degli eletti viene dichiarata l’incompatibilità a causa di lite pendente in atto con l’ente del consigliere di minoranza Giuseppe Mario Coltelli.

"L’annosa vicenda - spiegano gli attuali consiglieri di minoranza Edoardo Fazzani, Marcello Baisi e Luciano Braccini - trae origine, leggendo tra le righe dell’ordinanza, dalla ritenuta pretestuosità del motivo che aveva indotto i consiglieri di maggioranza a dichiarare decaduto il Coltelli. La causa intentata dal Comune contro di lui precedentemente alla sua elezione nel 2019 è stata ritenuta dal Tribunale di Lucca intrapresa ad arte per precostituire, in caso di elezione del Coltelli, una causa di incompatibilità ex art. 63 n.4 Dlgs. 2672000".

Da oggi, dunque, Coltelli è di nuovo membro del consiglio comunale di Vagli Sotto e prende il posto del consigliere precedentemente subentrato Luciano Braccini.

"Il nostro gruppo di minoranza - sottolineano i componenti della lista Per Vagli e Roggio - vuole fare conoscere ai cittadini la vicenda e come tutto quello accaduto alla minoranza e al candidato sindaco sia fuori dal normale ambito della lotta politica e si trovi, al contrario, esattamente al suo opposto. A oggi, sono stati spesi, soldi pubblici per intentare cause finite per ora nel nulla, oltretutto con l’aggravio per le casse comunali del pagamento delle spese legali.

Fio. Co.