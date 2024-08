“Il Templare di Venezia“. Maggianti a Gorfigliano

Una delle ultime occasioni per assistere al canto del Maggio, tradizione in via di estinzione. Lo spettacolo si tiene domani alle 15 a Gorfigliano, in località Segheria, nel calendario del terzo festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca in collaborazione con le realtà museali del territorio, la Fondazione Paolo Cresci, la Provincia, Fondazione Toscana Spettacolo e con il sostegno della Fondazione Crl, tutti a ingresso libero.

Nella terza edizione della manifestazione “Il canto del Maggio, la poesia e il dialetto di Gorfigliano. Omaggio a Luigi Casotti dal Bozzo” sarà cantato il maggio “Il Templare di Venezia”. Luigi Casotti “dal Bozzo” (1940-2009), è autore di numerosi Maggi per la Compagnia Maggianti di Gorfigliano e per i Maggianti Bambini della Scuola Elementare di Gorfigliano, Pieve San Lorenzo e Piazza al Serchio. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Paese Vecchio di Gorfigliano” - Museo dell’Identità dell’Alta Garfagnana con la collaborazione del Comune di Minucciano, è inserito nel programma della rete Provinciale dei Musei della Provincia di Lucca e fa parte dell’Intesa Toscana dei Canti del Maggio con la Regione Toscana.

Per l’età molto avanzata dei Maggianti rischia di diventare una delle ultime occasioni per poter ascoltare dal vivo questa magnifica tradizione che a Gorfigliano rappresenta la storia, la memoria, l’identità di questo meraviglioso paese posto alle pendici del Monte Pisanino in Garfagnana. Per informazioni: 346.6310940.