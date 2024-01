Il Teatro della Scuola. Torna la grande rassegna

BAGNI DI LUCCA

Si rinnova anche per il 2024 il Teatro della Scuola a Bagni di Lucca, la manifestazione, che porta bene i suoi primi 31 anni, con gli operatori, i laboratori, gli Spettacoli, i corsi di formazione all’insegna del Teatro e della Socialità. La rassegna riparte dalle connessioni con il Territorio provinciale e con quello regionale ma con una nuova partecipazione che include il panorama nazionale. Anche quest’anno la manifestazione è finanziata dall’ Amministrazione Comunale Bagni di Lucca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Collabora l’Associazione "Il Circolo la Luna".

Fulcro della rassegna sarà il Teatro Accademico, che accoglierà compagnie da tutta Italia formate da studenti attori, docenti ed operatori culturali. La rassegna si terrà dal 20 maggio a fine mese, per quanto riguarda il lato ufficiale, ma iniziative ed eventi a corollario si terranno fin dalla fine di gennaio, legate a giornate di commemorazione, come quella della memoria (30 gennaio) e la Giornata Nazionale contro il Bullismo il 7 febbraio, incontro a teatro aperto all’Accademico alle ore 21.

Il programma è stato presentato ieri mattina in comune dall’assessore Maria Barsellotti e dalla direttrice artistica Michela Innocenti (nella foto). "Ritornata dopo la pandemia covid al suo pieno svolgimento - ha dichiarato l’assessore Barsellotti - l’offerta della rassegna si amplia con spettacolo inseriti nel cartellone della stagione di prosa ed altri fuori cartellone ma sempre con ingesso gratuito. Consolidando i rapporti con la scuola nel suo insieme nell’ambito della rassegna sono previsti momenti di formazione specialistica tenuta da professionisti del settore aperta a tutti. Iniziative anche extra scolastiche e spettacoli ad ingresso libero".

"Le scuole del territorio che partecipano alla rassegna – spiega Michela Innocenti - avranno inclusi i laboratori di Teatro tenuti dai nostri operatori gratuiti se si iscrivono con uno spettacolo e per usufruirne devono iscriversi entro il 25 gennaio. L’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca beneficia di laboratori gratuiti per ogni ordine e grado a prescindere dall’iscrizione con spettacolo." Per iscriversi alla rassegna con il proprio spettacolo invece c’è tempo fino al 16 febbraio. Per info e prenotazioni email: [email protected].

Marco Nicoli