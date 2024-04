"Il teatro Alfieri è molto identitario"

Una bella notizia per la Garfagnana. Il Teatro comunale "Vittorio Alfieri" di Castelnuovo è stato dichiarato monumento nazionale in virtù di una proposta di legge approvata in questi giorni alla Camera dei Deputati. Un atto che garantisce un ulteriore elemento di promozione per la cultura del territorio, non solo del capoluogo ma dell’intera Garfagnana, e rappresenta un’occasione di crescita e di ulteriore sviluppo culturale per la straordinaria realtà aggregativa di pubblico che la storia stessa di questo teatro racconta. Fra i requisiti, la legge prevedeva che fossero dichiarati monumenti nazionali quei teatri la cui costruzione risalisse ad almeno 100 anni, la cui programmazione fosse rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico o che l’immobile fosse stato dichiarato di interesse culturale. "Il Teatro Alfieri – commenta il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi – è un luogo fortemente identitario per la nostra comunità. L’amministrazione comunale ha riconosciuto l’importanza di questo sito, individuando un nuovo modello di gestione ed intercettando le risorse necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche. Sono in fase di ultimazione i lavori di completamento del nuovo parcheggio del teatro che sarà collegato alla riqualificata area della stazione da una strada di accesso transitabile con i veicoli, e al centro storico tramite una viabilità pedonale su via".

Dino Magistrelli