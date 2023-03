“Il T-Riciclo non basta per tener pulito Rispolverate Glutton, da anni in garage“

Altro che triciclo, o meglio il “T Riciclo“ appena presentato dall’assessore Consani, per garantire decoro e pulizia in centro storico. Per il comitato Vivere il centro storico la soluzione è già “in casa“ ma mai utilizzata. “Glutton (nella foto) è un aspiratore di rifiuti che riposa in pace nel magazzino cittadino di Sistema Ambiente. Con l’utilizzo di quello strumento la città sarebbe più pulita – sottolinea il comitato dei residenti - e la neopresidente di Sistema Ambiente risparmierebbe il tempo prezioso che impiega a ricordare ai cittadini che nei giorni addetti non devono lasciare la macchina in corso Garibaldi, ricordando loro la rimozione coatta, per far posto a delle spazzatrici che fanno tanto rumore ma che puliscono ben poco. Ci auguriamo che il carrettino del T Riciclo, una volta finito il servizio fotografico, non venga parcheggiato accanto al Glutton per entrare a far parte della rassegna “Sprechi di Sistema Ambiente”, pur convenendo che l’assessore Consani è persona fotogenica e ci fa sempre piacere vederla nei panni di testimonial delle nuove iniziative dell’azienda“.