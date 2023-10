Il sindaco prega in chiesa. Insorge l’opposizione “Perché non ci ha avvisato?“

Dura presa di posizione dei Gruppi consiliari dell’opposizione al Comune di Lucca. In una nota, Pd, Lucca Futura, Sinistra Con-Sinistra Civica Ecologista, Lucca è un grande Noi, Lucca Civica-Volt – Lucca è Popolare e il Gruppo Misto, scrivono: "Abbiamo appreso di una iniziativa del sindaco Pardini, a metà tra l’ufficioso e l’ufficiale che, se fosse confermata, avrebbe dell’incredibile; stiamo parlando del messaggio inviato ieri dal parroco di San Pietro a Vico, don Giovanni Michelotti ai propri fedeli con il quale li informa che ‘domenica 15 ottobre il sindaco Pardini sarà presente insieme a diversi membri della giunta per l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della città e del Comune di Lucca‘".

Ma non solo. Secondo l’opposizione, "lo stesso parroco precisa che si tratta di un’iniziativa che ha il valore “di atto pubblico”: siamo allibiti da un’operazione del genere – precisa l’intero arco dell’opposizione – non tanto per le implicazioni religiose o di coscienza che ognuno può liberamente valutare nel proprio foro interno, quanto per le modalità completamente inaccettabili di questa iniziativa".

Il centrosinistra sottolinea poi che "se si trattasse di un’iniziativa di carattere pubblico (e ci auguriamo che non lo sia, ma in tal caso il sindaco lo comunichi al sacerdote), è un po’ strano che ne siano stati avvisati solo alcuni amministratori comunali, mentre altri ne sono venuti a conoscenza solo per vie traverse e perché qualche fedele, evidentemente perplesso, ha chiesto conto delle ragioni di questa iniziativa di cui, peraltro, risulta che la diocesi di Lucca fosse completamente all’oscuro".

Per il centrosinistra "Mario Pardini può recitare privatamente tutte le preghiere che vuole in qualsiasi parrocchia desideri, ma il sindaco di Lucca, quando agisce in veste ufficiale, lo fa a nome di 90mila lucchesi e, se decide di andare con la fascia tricolore per mettere Lucca sotto la protezione della Madonna, dovrebbe quanto meno comunicarlo, affinché se ne possa discutere l’opportunità".

Attaccano ancora le opposizioni: "Conosciamo bene le modalità del sindaco e dei suoi sodali e non arriviamo a scomodare questioni elevate come la laicità delle istituzioni e altre simili desuetudini; siamo certi che non ci hanno nemmeno pensato – sottolineano – perché la gestione del potere va avanti a tutto, anche al senso del ridicolo; però ci sentiamo in dovere di chiedergli che, laddove intenda compiacere le sensibilità di un sacerdote o di qualche fedele amico suo, lo faccia lasciando che le Chiese restino un luogo aperto a tutti i credenti e alle persone, non un luogo di parte". Il centrosinistra termina precisando come "le istituzioni cittadine sono di tutti e non di proprietà della giunta e di quei consiglieri che intendono usarle per consolidare le proprie relazioni politiche".

