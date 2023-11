Il signor Bozzetto si racconta. Da Mina e Matt Groening una lunga vita tutta a fumetti

Il maestro dell’animazione Bruno Bozzetto si racconta nella sua autobiografia "Il signor Bozzetto", appena pubblicato da Rizzoli Lizard, attraverso aneddoti, incontri e racconti, ricostruisce, grazie anche all’aiuto di Simone Tempia e Luca Raffaelli, in modo avvincente e divertente la propria vita dall’infanzia fino ad oggi ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera professionale e vita privata.

Dall’incontro con Mina e Matt Groening, alla collaborazione con Piero Angela, Enzo Jannacci e al successo del Signor Rossi, il famoso personaggio immaginario creato da Bozzetto che rappresenta il cittadino italiano medio e che ha portato alla realizzazione di ben tre film, sette cortometraggi e a una serie tv, passando dai ricordi di infanzia, dei genitori, dei propri figli e in fine alla candidatura agli Oscar del 1991. Una lunghissima carriera quella di Bruno Bozzetto che si racconta apertamente in questa inedita autobiografia che ripercorre non soltanto la vita di un uomo, ma anche la storia di un paese che dalle macerie della seconda guerra mondiale vive il boom economico e scopre il benessere della società industrializzata fino alle grandi trasformazioni sociali che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi decenni del secolo scorso.

Bozzetto non ha solo vissuto anni cruciali della storia d’Italia, nella sua carriera a 360 gradi nel mondo dello spettacolo, del fumetto e dell’animazione ha esplorato e toccato ogni forma espressiva di comunicazione con il grande pubblico che lo hanno portato a realizzare: film, fumetti, libri, cortometraggi e filmati, in particolare, da ricordare, i 100 filmati scientifici e divulgativi realizzati con Piero Angela e inseriti nella rubrica televisiva Quark dal 1981 al 1988, risultati importanti che hanno contribuito a fare di Bruno Bozzetto una figura internazionalmente riconosciuta e affermata nel panorama mondiale dell’animazione. Non è un caso che siano stati numerosi i riconoscimenti nei confronti dell’artista nel corso degli anni della sua lunga carriera, tra i quali il tributo riconosciutogli dal Walt Disney Museum di San Francisco e la realizzazione di un documentario sulla sua vita presentato per la prima volta alla 73esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

"Il signor Bozzetto" è tutto questo e molto altro, un tuffo nel passato del nostro Paese e della vita di un autore-simbplo dell’Italia e che trasporta il lettore in dietro nel tempo, dall’inizio della passione di Bozzetto verso il disegno e l’animazione scoperta disegnando da piccolo i personaggi visti nei fumetti fino alla prima animazione dell’artista realizzata facendo muovere un disegno di Paperino.

Andrea Falaschi