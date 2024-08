Il Settembre Lucchese è alle porte “Non solo fiere, eventi e tradizione. Occasioni anche per le attività“

Conto alla rovescia per il Settembre Lucchese anno 2024, il mese più identificativo della città. Oltre alle consuete attività in programma con le associazioni storiche, è fitto il calendario anche delle fiere e delle iniziative volte a promuovere le tipicità cittadine, le eccellenze e la sinergia tra le realtà commerciali del territorio. Il Luna Park, aperto da domani con inaugurazione alle 20, proseguirà la sua attività fino al 6 ottobre, allietando pomeriggi e sere di bambini e adulti, così come la fiera dei dolci, anch’essa attiva per tutto il mese.

Immancabile poi la tradizionale fiera di Borgo Giannotti, che coinvolge anche le zone limitrofe nei giorni 14, 15, 21, 22 e 29 settembre. Torna parallelamente anche la fiera del bestiame al Foro Boario nei giorni 14, 21 e 29 settembre. Il 10 settembre è la volta di Creart (organizzato dal Cna Lucca), con il mercato artigiano itinerante in Piazza Anfiteatro per tutta la giornata. Nel weekenddel 7 e 8 settembre torna anche il Meraki Market (organizzato da Confcommercio), sotto il loggiato di Palazzo Sani, con spazio per design, arte, illustrazione e fotografia.

Il 15 settembre prenderà invece vita in Porta dei Borghi e via Michele Rosi un mercatino nel cuore della città, con prodotti artigianali unici e di qualità dalle ore 10 alle ore 20. Il 21 e 22 settembre “Pane e…” in Piazza Napoleone (organizzato da Confartigianato). “C’è grande fermento per l’arrivo del mese di settembre a Lucca, che ancora una volta non deluderà le aspettative dei cittadini – commenta l’assessore al commercio e alle attività produttive, Paola Granucci – Come sappiamo e amiamo ricordare, questo è un periodo in cui la città riscopre le sue tradizioni, le ricorrenze più importanti e trova nuova vita e slancio anche dal punto di vista del commercio, grazie alle molteplici iniziative messe in campo. Siamo infatti molto soddisfatti di un calendario davvero ricco di appuntamenti, che saprà valorizzare le eccellenze della città, rappresentando inoltre una concreta occasione di sviluppo e sinergia per moltissime attività commerciali del territorio”.

Molteplici poi gli eventi paralleli, come Murabilia (6, 7 e 8 settembre), Lucca Jazz Donna (5 e 22 settembre al Real Collegio e nella chiesa di San Francesco) e Sport City Day (18 settembre sulle Mura urbane) per un mese davvero ricco di appuntamenti imperdibili.

L.S.