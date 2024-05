Il servizio “Cargo bike sharing“ in comodato d’uso alla “4223 srl“

Svolta per il “Cargo bike sharing“: il Comune di Lucca ha infatti affidato il servizio di concessione, in comodato d’uso gratuito, alla società “ 4223 srl“, la stessa che ha in gestione il mercato del Carmine. I mezzi sono quelli legati al progetto sperimentale Life Aspire, sviluppato dal Comune e da Lucense per gestire i processi di logistica urbana, attraverso l’utilizzo di mezzi ad emissione zero, le cargo bike appunto.

Adesso la società “4223 srl“ ha in comodato gratuito di 9 cargo bikes e 3 stazioni di cargo bike sharing per un anno, con la possibilità di rinnovo per altri tre anni. Tra l’altro la sua è stata l’unica proposta pervenuta al Comune dopo che l’amministrazione aveva aperto un bando per sbloccare la situazione di completo abbandono in cui versavano da tempo questi mezzi ecologici.