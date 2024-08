Il Serchio diventa la nuova spiaggia: "I bambini giocano nell’acqua. Per noi relax all’ombra degli alberi"

Il Serchio diventa la nuova spiaggia dei turisti in visita, per sfuggire al caldo. Con l’estate lucchese che quest’anno ha fatto segnare temperature record, sempre più turisti, e non solo, hanno scelto di trascorrere una giornata rinfrescante lungo le rive del fiume. Il Serchio è diventato un rifugio ideale per chi desidera sfuggire al caldo e trovare un po’ di refrigerio senza dover affrontare il viaggio verso la costa. Molti dei visitatori che si avventurano lungo il fiume sono attratti dall’idea di un’esperienza diversa, lontana dalle solite rotte turistiche.

"Non siamo abituati a fare il bagno nei fiumi - racconta Martin, un turista tedesco in vacanza con la moglie - . In Germania, dove abitiamo noi, è più comune andare al lago, ma qui in Toscana il fiume è stata una sorpresa piacevole. L’acqua è fresca e l’ambiente è davvero rilassante. E’ stata una bella sorpresa, non pensavamo che saremmo finiti a fare il bagno lungo fiume, ma siamo felici".

La giornata lungo il Serchio non si limita solo a un rapido tuffo per rinfrescarsi. Molti turisti, affascinati dalla tranquillità del luogo, decidono di passare l’intera giornata sulle rive del fiume.

"Abbiamo portato il nostro pranzo, pane prosciutto e patatine e stiamo facendo un piccolo pic-nic - spiega Anne, un’olandese in vacanza con la famiglia - . I bambini si divertono a giocare nell’acqua mentre noi ci rilassiamo all’ombra degli alberi. Un paio di birre per me e mio marito e la giornata non potrebbe andare meglio". Oltre al bagno, molti approfittano della bellezza naturale circostante per fare brevi escursioni lungo i sentieri che costeggiano il fiume. Alcuni turisti preferiscono percorrere la pista ciclabile che segue il corso del Serchio, offrendo panorami mozzafiato della campagna lucchese.

"Abbiamo noleggiato delle biciclette in città e abbiamo deciso di pedalare lungo il fiume - racconta Erik - . È un modo perfetto per scoprire la natura locale e, allo stesso tempo, fare un po’ di esercizio. Sicuramente dopo ci rinfrescheremo nell’acqua del fiume, però dato che possiamo muoverci in bici cerchiamo un punto in cui l’acqua è più limpida rispetto a qua, che sembra un po’ sporcata dalla città".

"È stata un’idea dell’ultimo minuto - racconta Adriana - , non sapevamo cosa far fare ai bambini con questo caldo, e abbiamo deciso di fargli fare questa esperienza sul fiume. Cerchiamo di restare qui nelle ore calde così che l’acqua ci rinfreschi, e poi nel tardo pomeriggio torniamo in città per la cena. In Alsazia siamo abituati ad altre temperature, almeno così siamo al fresco".

Il fiume sembra essere una scelta tanto inaspettata quanto vincente per i turisti che visitano Lucca. Quello che all’inizio poteva sembrare un ripiego rispetto alle spiagge affollate, si è rivelato perfetto per chi cerca una giornata di relax, natura e, soprattutto, un po’ di fresco.

Rebecca Graziano