Il “Serchio delle Muse“. Si alza il sipario sul Festival. Una grande stagione lirica

E’ stato presentato a Castelnuovo il festival lirico "Serchio delle Muse", ideato dal compianto maestro Luigi Roni, che comprende ben 18 appuntamenti , a ingresso gratuito, da giugno fino a dicembre e si terrà in 14 Comuni dell’intera Valle del Serchio e dell’Appennino emiliano. Il festival "Il Serchio delle Muse" è sostenuto dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca, Banca del Monte di Lucca e dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Istituzioni, enti e aziende. Tra gli artisti troviamo nomi molto noti al grande pubblico. Il primo concerto sabato 21 giugno, nella chiesa di San Michele, a Castiglione, con la soprano Chiara Ramello, il baritono Lorenzo Martinuzzi, il tenore Alessandro Fantoni, al pianoforte Debora Mori. Diverse poi durante la stagione le novità artistiche, con aperture alla musica strumentale e vocale, oltre ovviamente alla lirica. Quest’anno non mancherà, infine, l’omaggio a Pietro Mascagni nell’80° anniversario dalla scomparsa. "Il cartellone che presentiamo quest’anno – afferma il presidente dell’Associazione Musicale "Il Serchio delle Muse" Fosco Bertoli – si distingue, ancora una volta, per la qualità della proposta artistica. Il festival si propone di portare la lirica nelle piazze per renderla accessibile a tutti".

zUn calendario molto ricco che coinvolge tutta la valle – aggiunge il vicepresidente dell’Unione Comuni Francesco Pioli – con eventi che rappresentano un’attrazione culturale di notevole importanza. Credo che questa iniziativa debba proseguire perché è il consolidamento della cultura musicale che nella nostra realtà è molto radicata. Ringrazio il presidente dell’Associazione "Il Serchio delle Muse" Fosco Bertoli e tutto lo staff".

Dino Magistrelli