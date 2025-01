Il sacrestano che si traveste da Befana e tutte le iniziative dei paesi

C’è un trittico cinquecentesco da restaurare nella chiesa di Borsigliana alquanto malmesso e con i lavori da effettuare che si presentano molto onerosi per una piccola parrocchia di poco più di cento abitanti. Sono già arrivate diverse offerte dai paesani, sia quelli residenti che quelli emigrati anche tanti anni fa per motivi di lavoro. Ma la somma necessaria è ancora lontana da raggiungere, così un gruppo di paesani guidati dal sagrestano Virgilio Brega, con la collaborazione di Civitas Borsigliana Odv, ha promosso un’insolita iniziativa per stasera, vigilia dell’Epifania: quella di vestirsi a befane e befanotti per visitare le case della parrocchia, nei suoi cinque nuclei abitati che sono Borsigliana, Vergnano, Gambarotta, Il Grotto e Molinello. A indossare i panni della Befana ci sarà il sagrestano, attorniato dal gruppo degli altri volontari giovani e meno giovani. "Partiremo intorno alle 19 da Molinello - spiega Virgilio – e il giro si concluderà a Borsigliana, sperando che la “borsa“ sia pesante per le offerte che subito depositeremo in chiesa ai piedi del Trittico".

Ma oggi, tra pomeriggio e sera, in Garfagnana, sono in programma altre Befanate. A Castiglione, nel pomeriggio, gruppi di befane e befanotti vanno in giro per le case del paese, cantando. Dalle 22.15 esibizione di gruppi di Befane, a cura della Pro Loco. A Bolognana, alle 17.15, partenza della Befana per le vie del paese. Il ricavato andrà in beneficenza. Oggi, a cura della Compagnia dell’Ariosto, arriva la Befana a Castelnuovo, dalle ore 15.30 in poi, con il volo della Befana dal campanile del Duomo, apertura della casa della Befana in Piazza Duomo, con la presenza del Coro “Donne in cerca di guai“. Domani, lunedì 6 gennaio, alle ore 14.30 apertura della casa della Befana, con gustosi bomboloni preparati dagli Autieri. A Camporgiano non si farà il tradizionale giro, ma le famiglie interessate a far passare in casa la Befana possono chiamare Francesca al 345.9012387 e Cristina 329.3248546.

Dino Magistrelli