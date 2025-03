Il Rotary dota foto storiche al San Luca

Sono state ufficialmente consegnate ieri dal Rotary Club di Lucca all’ospedale San Luca circa 70 foto storiche dedicate al mondo della sanità, che verranno presto utilizzate per realizzare, anche con il contributo dello stesso Rotary, un suggestivo percorso espositivo “diffuso” all’interno della struttura ospedaliera. All’incontro, che si è svolto nella sala “Piera Sesti” dell’ospedale, hanno partecipato la presidente del Rotary Club di Lucca Elisabetta Abela, il medico e storico Raffaele Domenici, che ha raccolto tutte queste immagini di grande fascino, e il direttore sanitario del San Luca Spartaco Mencaroni insieme alle colleghe della direzione ospedaliera Chiara Terrenzio e Melissa Torrisi.

Si tratta di foto di grande formato dedicate al vecchio ospedale Galli Tassi (anche immagini di inizio 900), alle corsie, al personale, ad alcune visite “eccellenti” ai reparti (come quella del principe Savoia ai feriti durante la guerra), alla costruzione e inaugurazione del Campo di Marte, ai primi mezzi di soccorso delle pubbliche assistenze e alle prime ambulanze. Presenti anche immagini di Arliano, Carignano e Maggiano che facevano parte degli ospedali e ospizi di Lucca. “Esprimo soddisfazione - dice al presidente del Rotary Abela - per questo progetto che si è sviluppato grazie all’impegno del dottor Domenici e che trova oggi un approdo naturale nell’interesse dell’Asl per questo materiale fotografico, che permette una riflessione sulla plurisecolare tradizione della sanità lucchese“. Domenici ha ricordato che tutto prese il via con la mostra ’Lucca si prende cura’ organizzata 10 anni fa. Mencaroni ha ringraziato: “Una donazione che accogliamo davvero con grande piacere“.