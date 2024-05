Il Rotary Club Lucca dona un cane guida all’Unione Ciechi

Giovedì 9 maggio, presso la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci, il Presidente del Rotary Club Lucca Giuseppe Lunardini e il l socio Vittorio Armani sono intervenuti alla procedura di consegna alla famiglia affidataria del cucciolo di Labrador donato dal Club alla Unione Italiana Ciechi di Lucca (nella foto). Dopo questa esperienza di vita in ambito familiare, della durata di un anno e mezzo, il cane frequenterà la scuola di addestramento per ulteriori sei mesi, prima di essere consegnato definitivamente ad un soggetto ipovedente. Nell’occasione il direttore della scuola, Massimo Bugianelli, ha illustrato ai due visitatori il grande lavoro che c’è dietro l’addestramento di un cucciolo per farlo diventare cane guida, accompagnandoli in una visita agli ambienti dove lavorano una trentina di persone, tra tecnici, assistenti e amministrativi, impegnati nella cura e nell’addestramento di una ventina di cani, che ogni anno vengono preparati al compito di accompagnatori. La scuola è nata il 25 settembre 1929 con la consegna dei primi tre cani e risulta la più antica tuttora in attività. Dal 1° aprile 1979, la scuola è stata attribuita alla Regione Toscana, che ne ha mantenuto il carattere nazionale.