Il ritorno di Palazzo Guinigi. Domani riapre lo storico edificio dopo restauri e consolidamento

Riapre al pubblico domani Palazzo Guinigi, dopo i lavori di restauro e riqualificazione che dotano uno degli edifici storici più importanti della città di un nuovo sistema di accesso articolato per valorizzare e rendere più funzionale il grande complesso architettonico. I parziali interventi di restauro e consolidamento hanno interessato due saloni del primo piano e tutta la parte del porticato e del giardino del complesso per un importo complessivo di 1.460.000 euro suddivisi in due lotti: restauro e accessibilità 1.300.000 euro su fondi della Regione Toscana FESR 2014-2020 e allestimento percorso didattico “La via Francigena ed il Volto Santo” 160mila euro. i restanti piani del complesso, già oggetto di precedenti interventi, sono stati riallestiti a cura dell’amministrazione.

Gli interventi. Il Palazzo Guinigi è dotato di ben cinquantaquattro stanze ed è indissolubilmente legato alla omonima Torre con gli emblematici alberi posizionati sulla sua sommità, con la quale, grazie al progetto, sono stati riunificati gli ingressi. Il piano terra è la porzione di fabbricato che più ha avuto necessità di un complessivo ridisegno, a partire dalla individuazione della caffetteria e del bookshop. Sono stati ampliati e ammodernati i servizi igienici ed è stata prevista una sala incontri multifunzionale per eventi temporanei a corredo dell’attività museale.

La nuova entrata affaccia sul giardino, liberamente accessibile dal percorso pedonale di collegamento tra via Guinigi e via delle Chiavi d’Oro. La configurazione ad aiuole leggermente rialzate rispetto al piano, contornate da muretti bassi, richiama il disegno che caratterizza la zona sommitale della Torre, ove i lecci sono collocati in aiuole simili.

Al primo piano è stato individuato lo spazio che ospiterà il percorso museale dedicato alla storia della città, tuttora in fase di progettazione anche con il contributo finanziario della Regione Toscana che ne ha fissato, in alcune stanze, il punto di partenza, con le prime sale dedicate alla storia del Volto Santo e del locale percorso della via Francigena. Al secondo e terzo piano si collocano gli spazi per i grandi eventi culturali e le grandi mostre temporanee e per le sedi stabili di eccellenze culturali comunali, come l’Archivio fotografico “A.Fazzi”.

Il palazzo è completamente accessibile alle persone con disabilità e ai genitori con passeggini, grazie all’ascensore che collega il piano terra con il primo, secondo e terzo piano dell’edificio: dal terzo piano sarà possibile accedere all’altana per una vista panoramica sulla città.

La programmazione culturale di Palazzo Guinigi. La riapertura al pubblico del palazzo coincide con l’avvio di una ricca programmazione di eventi culturali. Si inizia appunto domani con l’inaugurazione delle sale restaurate dedicate al Volto Santo e alla via Francigena (mostra permanente); l’inaugurazione della mostra collettiva di pittura “Omaggio a Giacomo Puccini” al piano terra; la mostra di costumi teatrali “Le Opere di Giacomo Puccini attraverso i costumi dei suoi personaggi”, al piano secondo e la mostra fotografica Riscoprendo l’arte in Lucca: “Omaggio a Maria Pacini Fazzi, attraverso le foto dell’Archivio fotografico Arnaldo Fazzi”, al terzo piano.

Le tre mostre temporanee saranno visitabili fino al 6 giugno, quando l’intero palazzo sarà dedicato agli allestimenti di Cartasia- biennale d’arte, visitabili dal 28 giugno al 29 settembre. Seguiranno nuovi allestimenti che animeranno il palazzo fino alla fine di quest’anno, mentre già si sta lavorando alla programmazione del prossimo anno. L’inaugurazione di Palazzo Guinigi e delle mostre si terrà domani alle 10.