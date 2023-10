Il ritorno di Cassettari . Cambiamento a 360 gradi

Si intitola "Il cambiamento" l’ultimo brano uscito su Spotify del cantautore lucchese Diego Cassettari. Un pezzo intenso e concettuale, con il quale Cassettari rivista il suo mondo e non solo.

"E’ una canzone che ho scritto – spiega il cantautore – per parlare del mio concetto di cambiamento. Un voltare pagina a 360 gradi. Dalla testa al cuore, passando dall’importanza del singolo individuo nel mondo ad un cambio di prospettiva, ecco perché nel testo canto il verso ‘fatti un giro sulla luna’: è necessario allargare gli orizzonti, abbattere gli steccati per guardare fuori con altri occhi ma anche dentro se stessi e per arrivare a comunicare il proprio cambiamento agli altri così da creare un’unica grande sinergia tra persone che avranno un ruolo importante contro tutto ciò che è negativo".

Cassettari nel 2022 ha vinto la sezione senior del contest nazionale Sanremo New Talent e la sua musica è un pop rock, dal gusto retrò ma con arrangiamenti innovativi. I sui testi sono uno sguardo sui sentimenti e sulle dinamiche dei rapporti interpersonali.

Quando ha scritto il brano?

"Ho iniziato a lavorarci in piena pandemia. In un periodo in cui tutti siamo rimasti chiusi in casa. Tagliati fuori, mi verrebbe da dire. Soli e appesi a qualche emozione sui balconi. Però il pezzo non parla solo di quello, anzi. Semmai nasce dalle riflessioni che il nostro tempo ci impone: anni nei quali l’allerta è sempre alta e su più fronti e il pensare solo al proprio giardino sembra essere diventato lo status più importante".

C’è dunque una forte critica alla società?

"Penso che ciascuno di noi può essere protagonista di un cambiamento anche piccolo. Purché abbia il coraggio di impegnarsi. Non do ricette, né pagelle. Provo a dire che ognuno ha una fiche da giocare, ma che la puntata non deve essere mai casuale. Bisogna provarci. Ma la mia è una canzone positiva. Ottimista. Un inno alla vita. A reagire, tutti insieme, per affrontare meglio le difficoltà guardando più a un destino comune che al proprio".

Gab. Mas.