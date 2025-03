Il ritorno del Re. Carlos Santana a Lucca dopo diciannove anni

Definirlo leggenda non è vano: Carlos Santana lo è e qualsiasi appassionato di musica nel mondo può testimoniarlo. Ed è un altro gran colpo quello messo a segno dal Lucca Summer Festival, che lo ospiterà il 3 luglio in piazza Napoleone, nell’unica data italiana del suo “Oneness tour“ mondiale, a distanza di 19 anni dalla sua memorabile performance, nella stessa piazza, nell’edizione 2006. Con una carriera lunga oltre cinque decenni, iniziata a Woodstock e costellata di successi planetari, il chitarrista di origine messicana continua a incantare milioni di fan in tutto il mondo grazie alla sua energia e al virtuosismo unico che hanno, a partire dagli anni Sessanta, posto la chitarra elettrica al centro della musica rock e non solo.

Le cifre parlano chiaro: Santana ha vinto 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, vendendo oltre 100 milioni di dischi e conquistando un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. Le sue hit senza tempo, come “Black Magic Woman“, “Oye Como Va“, “Samba pa ti“, “Smooth“, hanno segnato la storia della musica, combinando magistralmente le radici latine con le influenze del rock psichedelico e del blues, nel nome della chitarra ma anche delle percussioni. Perché Carlos è sempre stato curioso di esplorare mondi diversi, compresi il jazz e la fusion, collaborando, tra gli altri, con John McLaughlin, Alice Coltrane, Herbie Hancock, Wayne Shorter. Tra i suoi tantissimi album, da ricordare “Abraxas“, “Supernatural“ e quel “Lotus“, che uscì nel 1974 e che, in tre dischi registrati in Giappone, racconta un live set tra i più belli di sempre.

Per il Summer 2025 si tratta della serata numero diciotto, nello stesso giorno nel quale è stata ufficializzata anche la presenza di Keb’Mo’, uno degli artisti più rispettati e influenti della scena musicale roots contemporanea, che sarà special guest della serata del 13 luglio, quando si esibirà in apertura del concerto di Robert Plant.

Cinque Grammy Awards, 14 Blues Foundation Awards e una carriera rivoluzionaria di quasi cinquant’anni: Keb’ Mo’ è celebre per il suo talento poliedrico come chitarrista, cantautore e arrangiatore, e per la sua capacità di fondere blues, country e soul in un linguaggio unico. Ha collaborato con Taj Mahal, Willie Nelson, Bonnie Raitt e The Chicks. I suoi brani sono stati interpretati e campionati da B.B. King, Zac Brown e BTS e le sue colonne sonore hanno arricchito celebri serie tv. Il suo più recente album “Good To Be“ continua a emozionare e ispirare, celebrando amore, resilienza e speranza.

Con la promessa di altri annunci in arrivo, l’edizione 2025 del Lucca Summer Festival si conferma tra le più ricche della sua storia: si inizierà con Antonello Venditti (28 giugno), per proseguire con Dream Theater (1° luglio), Santana (3 luglio), Irama (4 luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann (opening: Lacuna Coil, 6 luglio), Scorpions (10 luglio), Ghali (11 luglio), Riccardo Cocciante (12 luglio), Robert Plant (opening: Keb’ Mo’, 13 luglio), Nick Cave (17 luglio), Nile Rodgers & Chic (19 luglio), Pet Shop Boys (20 luglio), Riccardo Muti (22 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), Simple Minds (24 luglio), Morrissey (26 luglio) e Bryan Adams (27 luglio).