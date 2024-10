Il ritorno del Giro di Italia. Tappa a Lucca anche nel 2025. Una ‘crono‘ con arrivo a Pisa

Sempre più verso il clamoroso bis: la carovana del Giro d’Italia, dopo la tappa di questa edizione, potrebbe tornare anche nella corsa in programma nel 2025 a Lucca.

L’indiscrezione che da qualche giorno circola in città ha trovato ieri puntuale conferma: gli organizzatori di Rcs sport, provenienti da Siena, si sono fermati a Lucca per verificare l’eventuale percorso per la prossima edizione. Un giro che li ha portati, insieme ai rappresentanti del Comune, su alcune strade cittadine, sia del centro storico che della periferia. In particolare, si starebbe valutando l’ipotesi di una tappa a cronometro che partirebbe proprio da Lucca, probabilmente con le Mura da sottofondo, per concludersi a Pisa, con le due città divise da un secolare rivalità, una volta tanto, unite.

Sarebbe una vetrina straordinaria, l’ennesima, per la città attraverso il passaggio della corsa ciclistica più famosa d’Italia e una delle più conosciute e apprezzate al mondo. E costituirebbe un fantastico bis dopo la tappa di quest’anno che l’8 maggio scorso portò la carovana rosa – dopo un’assenza di ben 39 anni – da Genova sino alle soglie delle Mura dopo un percorso di 178 chilometri e tra due ali di folla. La tappa fu vinta da Thomas Benjamin, il corridore francese della Cofidis.

L’ipotesi di una cronometro, in termini di pubblicizzazione e ritorno di immagine per la città, sarebbe ancora più interessante, prima di tutto da un punto di vista televisivo. Da sottolineare che anche la tappa di 39 anni, quella conclusiva dell’edizione e che vide vincere il francese Hinault, era stata preceduta da un’altra nell’edizione precedente: l’anno prima, nel 1984, infatti, il Giro era invece partito dalla nostra città con un prologo e quell’edizione passò alla storia come l’unica vinta da un gigante del pedale come Francesco Moser che trionfò alla non giovane età di 33 anni a cavallo di una bici avveniristica e davanti a una folla strabocchevole.

Corsi e ricorsi, insomma. Che, alla luce della visita di ieri, sembrano davvero prendere sempre più consistenza.

L’ufficializzazione di tutto il percorso sarà comunque data il prossimo 12 novembre quando sarà svelato nella sua interezza il tracciato della corsa rosa. E quindi anche dell’eventuale percorso della crono Lucca-Pisa. Ma il conto alla rovescia pare ormai cominciato anche per Lucca e tutto sembra portare verso una nuova, prestigiosa puntata della lunga storia d’amore tra la città e il ciclismo.

Fabrizio Vincenti