Il ristorante “Schiaffino“ compie i primi due anni “Grazie ai nostri clienti“

Compie due anni il ristorante Schiaffino in Corte San Lorenzo. Una ricorrenza che vuol dire molto per i gestori, Federica Gori con il fratello Stefano e il figlio Luca. “Abbiamo deciso di aprire l’attività in pieno Covid e green pass – dice Federica– . E’ stata una bella sfida, piena di difficoltà ma alla fine anche di grandi soddisfazioni. Per questo vorremmo oggi più che mai ringraziare i clienti vecchi e nuovi che attendiamo durante l’estate per accoglierli al meglio da Schiaffino. Siamo sempre operativi dal lunedì al sabato pranzo e cena, mentre domenica restiamo chiusi per turno“.