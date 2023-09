Il risiko della scuola “Cattedre quasi coperte e doppio personale Ata Siamo pronti al via“

Il difficile “risiko“ della scuola è risolto. E con anticipo sulla consueta tabella di marcia. Ciò significa 1.300 docenti supplenti (anche quelli di sostegno) già assegnati per tutti gli ordini di scuola della provincia. Per gli Ata è già stata elaborata la prima e seconda fascia, ne sono emerse 180 nomine da collaboratore scolastico e una trentina da assistente amministrativo.

E’ decisamente un buon inizio per il neo provveditore, la professoressa Ilaria Baroni, giusto?

“Direi di sì, e non posso che ringraziare gli uffici che hanno dimostrato dedizione vera al lavoro. Nel mese scorso c’è stata un’unica fermata per il giorno di Ferragosto. Qui a Lucca ho trovato spirito di squadra, e fa una grande differenza“.

Quali le prossime tappe per comporre l’intero puzzle in vista della prima campanella del 15?

“Oggi stesso avremo un altro turno di nomine sulle rinunce rispetto a chi non ha preso servizio con il primo settembre. Si tratta di un altro contingente di un centinaio circa. Inoltre stiamo ora ridefinendo le funzioni di chi andrà a sostituire la figura del dsga laddove manca, ci manca solo Coreglia e Pietrasanta 2“.

Negli organici dei collaboratori scolastici ci sono criticità tali da rischiare la non apertura di alcuni plessi in Garfagnana?

“In realtà quest’anno l’Ufficio scolastico regionale ha già dato deroghe doppie rispetto all’anno scorso, 73 in totale, ma è chiaro che stante la complessità di scuole e del territorio, l’ufficio scolastico raccoglie ulteriori richieste eccezionali delle scuole stesse. Siamo in attesa di avere risposte dalle realtà che ci hanno già segnalato situazioni gravi con plessi impossibilitati all’apertura“.

Quindi siamo al traguardo?

“Con il secondo turno di nomina di oggi dovremmo coprire quasi tutte le cattedre. Per chiarire alle famiglie vorrei specificare che noi possiamo coprire gli incarichi annuali che può conferire l’ufficio scolastico. Ci sono però situazioni diverse, supplenze di natura temporanea come la maternità, che sono competenza del preside che dal 15 settembre potrà prima attingere dalle graduatorie di istituto e poi, in extrema ratio, attraverso la “Mad“, il meccanismo della messa a disposizione“.

Quest’anno tanti dirigenti hanno preso anche l’incarico di reggente, un elemento di preoccupazione?

“Tra gli ultimi assegnati anche la dirigente del Machiavelli, Emiliana Pucci, che prenderà la reggenza dell’Ic Porcari. La reggenza è sicuramente impegnativa, ma sono relativamente serena nel vedere che le persone che hanno dato loro la disponibilità, specifico che non ci sono stati ordini di servizio, offrono per professionalità le migliori garanzie sull’efficacia dell’azione didattica“.

Quale impronta vorrebbe dare alla scuola?

“Personalmente tengo molto al percorso Pcto, di orientamento e al rapporto con il territorio. In tema Pcto stiamo per lanciare un’importante novità insieme al Comune, alla Provincia e a Confindustria: un bellissimo progetto Its post diploma nel settore cartario per studenti diplomati da 19 a 35 anni. Avrà un livello di prospettive occupazionali oltre il 95%“.

Come si è trovata a Lucca?

“Ho origini lucchesi da parte paterna. Per me è essenziale l’aspetto estetico storico artistico dei luoghi che frequento e Lucca, città romana, è una vera magia“.

Laura Sartini