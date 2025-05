Il punto sui parcheggi: "L’offerta resta ampia"

Piano di comunicazione chiara sui parcheggi disponibili a Porcari. E’ quanto emerso dalle prime riunioni dagli organismi neo eletti di Confcommercio Porcari e del centro commerciale naturale Porcari Attiva, riunitisi congiuntamente su decisione dei due rispettivi presidenti, Samuele Giannini e Dina Quiriconi, con i commercianti i quali hanno dimostrato ancora una volta la volontà di partecipare in modo attivo e concreto alla vita del paese.

Per il ccn, la presidente Quiriconi ha fatto il punto sugli eventi in programma. Si parte con Cartacea, in programma dal 9 all’11 maggio e in collaborazione con la fondazione Lazzareschi. Dal 5 all’8 giugno è in programma invece lo Street Food. Sabato 5 luglio notte bianca.

Affrontata la questione dei parcheggi sottolineando come, nonostante i lavori di riqualificazione lungo viale Marconi, posteggiare la macchina resti agevole e gratuito per chiunque voglia recarsi in paese a fare acquisti. "In particolare – sottolinea il presidente di Confcommercio Porcari Giannini - sono sempre accessibili i parcheggi di piazza degli Alpini, piazza Unità d’Italia subito alle spalle del palazzo comunale e anche viale Marconi sul lato destro della carreggiata non interessato dai lavori. Non da meno il grande parcheggio a fianco del cimitero di via Romana Ovest subito collegato ai marciapiedi che conducono nel centro di Porcari".

"È vero – aggiunge Giannini, - che con l’apertura del cantiere alcuni stalli sono temporaneamente non disponibili, tuttavia l’offerta complessiva resta ampia e ben distribuita". Intanto torna domenica 4 maggio l’appuntamento con la Fiera del Maggio Capannorese, organizzato da Confcommercio. Ma.Ste.