Il “Progetto Scipione“. Banco BPM dona una serra ai giovani dell’associazione

Una serra per l’Associazione Progetto Scipione che rende indipendente dalle condizioni climatiche la coltura dell’orto invernale; si tratta di un laboratorio, senza finalità economiche, importante per i nostri ragazzi che hanno partecipato anche al montaggio della struttura. Alla presenza del presidente Luca Pollastrini, della vicepresidente Francesca Bogazzi, il Direttore Territoriale di Banco BPM Marco Giorgio Valori accompagnato dal Presidente del Comitato Territoriale Antonino Tumbiolo e insieme ad alcuni utenti e operatori, lunedì mattina è stata ufficialmente inaugurata la serra realizzata grazie alla donazione di Banco BPM.

L’Associazione Progetto Scipione, nata a settembre 2019 con sede a Lucca, mira a costruire un progetto di vita per giovani adulti con autismo e/o ritardo cognitivo. Il progetto, ideato in seno alla Società Agricola Pieve Santo Stefano-Villa Sardini, vuole coniugare benessere, apprendimenti e connessioni tramite una serie di attività diversificate a seconda delle stagioni. Attualmente sono interessate al progetto nove persone. Le attività vengono effettuate, per quanto possibile, all’aperto. In sintesi, nel periodo estivo prevalgono giornate al mare e sport all’aria aperta, gite; nelle altre stagioni abbiamo in prevalenza laboratori di ballo, musica, cucina, partecipazione all’attività della sopracitata azienda agricola, accudimento piccoli animali da cortile, orto, sport indoor (tennis, padel, scherma, fitness, ecc.).

Banco BPM ha dimostrato attenzione nei confronti di Associazione Progetto Scipione e delle sue necessità per migliorare le attività offerte ai giovani disabili coinvolti nel progetto. Il contributo assegnato ci ha consentito di potenziare un laboratorio molto utile ai nostri ragazzi. Il presidente Luca Pollastrini, a nome dell’intero Consiglio Direttivo, ha così espresso “il più sincero ringraziamento a Banco BPM per quanto ha voluto fare sul piano economico e per il chiaro segnale di riconoscimento e di vicinanza agli scopi dell’associazione”. “È con grande orgoglio che appoggiamo l’Associazione Scipione per il suo importante progetto, che contribuisce ad aiutare chi è meno fortunato di noi”, ha commentato Marco Giorgio Valori per Banco BPM in occasione dell’inaugurazione della serra. “Sono proprio queste le occasioni in cui la nostra banca, da sempre vicina ai territori serviti, riesce a esprimere al meglio il senso della sua mission, cioè vicinanza alle famiglie e alle imprese e ovviamente, come in questo caso, alle associazioni. Una vicinanza che si concretizza con un sostegno a chi porta avanti, ogni giorno, con dedizione e passione attività di aiuto per il prossimo e dunque Banco BPM non poteva mancare assolutamente di appoggiare questa bellissima iniziativa”.