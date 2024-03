È iniziato a Castelnuovo il progetto "Crescere con la musica", fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dalla Scuola Civica di musica che ha messo a disposizione dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Garfagnana un corso propedeutico di musica per i più piccoli della Scuola dell’infanzia e un corso di avvicinamento allo strumento del violino con metodo Suzuki per le alunne e gli alunni delle classi prime e seconde della scuola Primaria. Soddisfatta la vicesindaco. Chiara Bechelli (foto) che ha seguito la realizzazione del progetto fin dalla sua nascita.

"Un progetto - ha spiegato- molto importante per il suo valore educativo in un primo approccio alla musica innovativo e prezioso. Ringrazio la presidente Monica Pieli e tutti i componenti della Scuola Civica per l’impegno e la passione che mettono quotidianamente e per l’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni. La Scuola civica è un fiore all’occhiello nell’offerta formativa musicale del nostro territorio". Un progetto ambizioso che si propone di avvicinare al mondo della musica alunne ed alunni molto giovani. Silvia Deiana, insegnante di pianoforte della scuola Civica, diplomata ed abilitata all’insegnamento della propedeutica della musica per i più piccoli, possiede una idonea preparazione per questa importante e delicata missione. Il Progetto Kindermusic vuole essere infatti un avviamento alla propedeutica musicale attraverso un metodo basato sul gioco e sulla scoperta del ritmo e dei suoni attraverso il corpo del bambino che in prima persona li sperimenta attivamente a corpo libero con body percussion e movimenti ritmici, poi con piccoli strumenti a percussione.

Dino Magistrelli