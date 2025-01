Il professor Vanelli e il suo libro su Mario Tobino

Il libro del professor Paolo Vanelli (nella foto), “Bellezza e verità. L’opera narrativa di Mario Tobino“, verrà presentato giovedì 9 gennaio alle 18 a Villa Rossi di Gattaiola in via di Villa Altieri 1672. La relazione introduttiva sarà svolta dalla professoressa Mariapia Frigerio. Ingresso libero. Vanelli ci fa ripercorrere la vita di Tobino attraverso le sue opere e le sue tematiche, mettendo in risalto la duplicità del suo animo e quel qualcosa (quel “quid”) di divino che, insinuandosi, le unisce tutte. Innamorato della vita e guidato proprio da una sorta di “amor vitae”, come ben dice di lui Paolo Vanelli, Tobino è un autore che ama la bellezza che sa cogliere sia in senso estetico sia in senso etico, perché la bellezza, per il medico-scrittore, si può trovare anche in un’umanità disagiata, anche nelle piccole cose. In quanto scrive c’è infatti non solo amore per il bello, ma anche per il buono: le ragioni dell’estetica sono per lui anche le ragioni dell’etica.

Paolo Vanelli, di origine bolognese, è un insigne studioso di Letteratura Contemporanea. Ha insegnato per molti anni nelle scuole superiori di Ferrara e da circa 40 anni si dedica alla critica letteraria con attività di saggista e conferenziere. Specializzato in letteratura italiana contemporanea, collabora con la casa editrice Maria Pacini Fazzi per la riduzione dei testi letterari famosi che sceglie e ai quali aggiunge prefazioni e note. Il professor Paolo Vanelli ha scritto molti saggi su riviste specializzate italiane e straniere e su volumi miscellanei. Suoi scritti si trovano nei “Quaderni della Dante“ dal 1994 al 2013, pubblicati dalla Società Dante Alighieri di Ferrara. Inoltre è autore di libri molto apprezzati, che lo qualificano come figura di spicco nell’ambiente letterario italiano.