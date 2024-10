Il professor Pietro Pietrini nominato nel Board of Trustees della “HFSPO“

Importante riconoscimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca per Pietro Pietrini, direttore del Molecular Mind Laboratory della Scuola IMT, nominato rappresentante del Governo italiano nel Board of Trustees della Human Frontier Science Program Organization (HSFPO), l’organo direttivo dell’Organizzazione del Programma Scientifico Frontiera Umana. L’organizzazione è stata istituita dai paesi del G7 nel 1987. La sua missione è promuovere una ricerca pionieristica di base nelle scienze della vita e favorire collaborazioni interdisciplinari a livello mondiale. Dal 1990, più di 8mila ricercatori provenienti da oltre 70 paesi hanno ricevuto sostegno. Tra questi, 29 destinatari delle sovvenzioni hanno ottenuto il Premio Nobel. Per Pietrini, noto per i suoi studi sulle basi cerebrali del comportamento umano e le implicazioni per l’etica e la giurisprudenza, questa nomina è un ulteriore riconoscimento per la Scuola IMT, nata e cresciuta proprio su un modello innovativo di ricerca multidisciplinare e interdisciplinare: “Sono onorato - commenta Pietrini - di poter servire la ricerca internazionale in questo nuovo ruolo, in un’organizzazione prestigiosa come l’Human Frontier Science Program, nata per favorire il dialogo multidisciplinare nella scienza, pilastro centrale della Scuola IMT Alti Studi Lucca”.