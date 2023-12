Il presepe artistico della Confraternita dei Legnaioli

Aperto al pubblico il presepe artistico nella chiesa di San Benedetto in Gottella, in piazza Bernardini a Lucca, opera realizzata nella scenografia,luci e musica dal professore di arte Adolfo Lorenzetti. I confratelli Giovanni Riccio e Fabiano Cristofani hanno partecipato alla costruzione della struttura portante, che ha una superficie di 4 metri per 4 e un’altezza da terra di oltre 3 metri. Il piano del presepe va da un metro a due metri nella parte dello sfondo e la scenografia rappresenta un paesaggio tipico della Garfagnana, con strade che si intersecano tra le montagne e si inerpicano tra i numerosi paesi rappresentati.

Si nota a destra un gruppo di case, con una chiesa in alto, che rappresenta Barga; la Natività è posizionata a sinistra, in primo piano, in una grotta collegata a delle case in pietra. Suggestive sono le luci, dove l’azzurro è dominante e si alternano il giorno e la notte e nella musica, con suoni, rumori di persone e animali e, nel sottofondo molto spirituale, il pianto del Bambino. Il presepe resterà aperto fino al 28 gennaio nei giorni festivi e prefestivi dalle 15,30 alle 19. La Confraternita dei Legnaioli ringrazia il Governatore della Confraternita Pietro Gaddi per la sua disponibilità e collaborazione per la realizzazione del presepe artistico.