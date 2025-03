Il Premio Racconti nella Rete sabato è in “trasferta“ nella capitale

Sabato alle 11 alla Biblioteca Laurentina di Roma è in programma l’incontro con i vincitori del premio letterario lucchese Racconti nella Rete. Verrà presentata l’antologia 2024 edita da Castelvecchi Intervengono Demetrio Brandi, presidente del premio letterario, e gli autori Claudia Gambarotta, Francesco Maltarello, Alfonso Angrisani, Francesca Emanuelli, Marco Floridia, Ester Arena, Claudia Dalmastri, Claudia Mereu. Con la partecipazione di Marco De Angelis, caporedattore del giornale Buduàr, e del cantautore Edoardo De Angelis.

Sarà proiettato il corto “Epifania d’agosto” vincitore della sezione corti del premio letterario Racconti nella Rete. Il soggetto è della sceneggiatrice Simona Visciglia, la regia di Giuseppe Ferlito. Gli attori Alessio Casini, Silvia Picciani, Eleonora Bonini e Andrea Insegna provengono dalla scuola di cinema Immagina. Nato nel 2002 da un’idea di Demetrio Brandi, il premio letterario Racconti nella Rete® si conferma il più importante concorso nazionale per gli autori emergenti. Ogni anno spunti originali e storie accattivanti mettono in moto un meccanismo creativo meravigliosamente produttivo e offrono al lettore un’esperienza unica e preziosa: aiutano a pensare intrattenendo. Tra gli oltre cinquecento scrittori pubblicati nelle antologie di Racconti nella Rete® molti hanno ottenuto, nel tempo, brillanti risultati in campo letterario. Il progetto permette a tutti, giovani e meno giovani, di partecipare al concorso con un racconto breve, una favola per bambini o un soggetto per cortometraggi.

Il premio prende vita tutto l’anno sul sito www.raccontinellarete.it ed è sostenuto da una serie di presentazioni dell’antologia in diverse città italiane. La premiazione dei vincitori avviene nell’ambito del festival LuccAutori, è in programma a Lucca nel mese di ottobre. Quest’anno l’antologia sarà arricchita dalla copertina dell’illustratrice Marilena Nardi.