Il prefetto Giusi Scaduto in visita al comando provinciale dei carabinieri

Il Prefetto Giusi Scaduto, ieri ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca dove, alla presenza del Comandante, Colonello Arturo Sessa, ha incontrato una rappresentanza di militari dei vari reparti e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Ha visitato la Centrale Operativa apprezzando la gestione delle chiamate del 112 e il coordinamento delle pattuglie sul territorio. Il Colonnello Sessa ha illustrato le caratteristiche delle varie articolazioni organizzative del Comando Provinciale, dedicando un focus alla situazione infrastrutturale delle Caserme e alle numerose attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune e organizzata. Il Prefetto ha sottolineato la piena sinergia tra Prefettura e il Comando Provinciale per il coordinamento delle attività che vedono l’Arma in prima linea nei 33 Comuni della Provincia. Al termine del significativo incontro, il rappresentante del Governo ha voluto esprimere al Comandante e al personale presente tutta la propria gratitudine per l’accoglienza e per la dedizione e lo spirito di servizio con cui l’Arma supporta quotidianamente la comunità.