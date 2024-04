Il ponte pasquale premia. Quattromila sulle Torri

La pioggia non ha spento l’entusiasmo. E così, quasi inaspettatamente, le statistiche del giorno dopo certificano la bellezza di 4mila visitatori che nel fine settimana pasquale sono saliti in vetta alle nostre Torri civiche, Guinigi e Ore. E oltre 700 – anche qui con meteo piuttosto dispettoso – all’Orto Botanico. La voglia di scoprire Lucca pare inarrestabile. Nello specifico sulla Torre Guinigi sono saliti in 4 giorni 3.830 visitatori di cui 947 il 29 marzo, 959 il 30, 1.157 nella domenica di Pasqua e 767 lunedì. Sulla Torre delle Ore il totale dei quattro giorni è stato di 594 persone, di cui 132 il 29, 187 nel sabato santo, 182 a Pasqua, 93 per il Pellegrino. All’Orto Botanico 165 presenze venerdì scorso, 213 sabato, 270 nella domenica di Pasqua, 90 il primo aprile. All’Info point Mura di Lucca al Castello di Porta San Donato dal 25 marzo al 1 aprile compreso hanno fatto tappa 1.134 persone di cui 620 stranieri e 514 italiani. Oltre duemila passaggi invece al centro di accoglienza di piazzale Verdi nel solo week end di Pasqua.

“Un quadro che non può che regalarci nuove soddisfazioni, nonostante un meteo poco amico – commenta l’assessore al turismo, Remo Santini – Questi numeri sono frutto dell’impegno che mettiamo nelle attività di promozione della città, da un anno e mezzo a oggi. Una città viva, dove in questo ponte pasquale abbiamo visto tantissimi turisti italiani e soprattutto abbiamo toccato con mano un turismo di qualità, fatto di famiglie e di visitatori spinti dalla ricerca delle nostre bellezze“.

Riverberi importanti anche per i Musei nazionali – villa Guinigi e Palazzo Mansi – diretti dalla dottoressa Luisa Berretti. Tutto ciò sull’onda lunga di un successo che ha già cristallizzato nel 2023, rispetto al 2022, un incremento di visitatori (in totale sui due musei) del 38.6 per cento, passati da 20.076 (2022) a 27.838 (2023).

Un trend che non si è smentito per le festività pasquali 2024, soprattutto per Palazzo Mansi. Venerdì 29 marzo Palazzo Mansi ha accolto 37 visitatori, Villa Guinigi 2. Sabato 30 sono state 85 le presenze a Palazzo Mansi, 8 a Villa Guinigi. Nella domenica di Pasqua 106 visitatori a Palazzo Mansi, 22 a Villa Guinigi e per il “Pellegrino“ 122 a Palazzo Mansi e 60 a Villa Guinigi.

Un trend confermato anche per i primi tre mesi dell’anno. A gennaio Palazzo Mansi ha avuto 905 visitatori contro i 898 del 2023, Villa Guinigi 407 (382); a febbraio 1.111 (868), Villa Guinigi 597 (442); e infine marzo Palazzo Mansi 1.380 (1.980) e villa Guinigi 788 ( 757).

