Il piano regionale è arrivato in commissione

La proposta di deliberazione che riguarda il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente è arrivata all’attenzione della commissione regionale di Controllo: lo annuncia il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini (foto) che ricorda come sul tema sia massima l’attenzione in riferimento alle Pm10 a Capannori e nella Piana di Lucca dove gli sforamenti rilevati dalla centralina continuano ad essere ingiustamente addebitati ai caminetti di tante famiglie lucchesi, una ricostruzione che non ha mai convinto la Lega.

"Proprio in virtù dei dubbi che manifestammo con riferimento all’incidenza statistica delle Pm10 valutata davvero eccessiva riguardo l’uso dei tradizionali caminetti sull’inquinamento del territorio rispetto ad esempio al traffico su gomma e confortati dall’opinione di tanti primi cittadini a suo tempo auditi in Commissione Ambiente – scrive Baldini – ebbi modo di chiedere - purtroppo invano - che prima dell’approvazione delle penalizzanti normative sui camini, fosse avviato l’iter di approvazione del nuovo Piano dell’Aria".

Baldini ha confermato anche nei lavori della commissione la necessità di numerose verifiche, sia riguardo le ragioni dell’inquinamento e degli sforamenti nella Piana di Lucca, sia con riferimento al reale accesso dei cittadini alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana per cambiare la tipologia del riscaldamento familiare, sia in merito alla capillarità dell’informazione alle famiglie della possibilità di accedere ai contributi regionali.