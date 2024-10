Il piano della logistica. Viale San Concordio a transito invertito. Ottomila i posti auto

Una delle novità assolute sarà il viale San Concordio, da percorrere a senso unico invertito nei giorni dei Comics, oltre a via Bandettini a senso unico (direzione est-ovest) dall’incrocio con viale San Concordio a via Ungaretti. Per il resto il piano della logistica, viabilità interna e esterna alle Mura, ricalca il modello standard di tutti gli anni. Con qualche curiosità sul versante parcheggi: oltre 8mila posti auto al giorno a disposizione – in media già occupati all’87 per cento nelle date clou – a cui si aggiungono nuove aree. “Oltre ai soliti parcheggi – annuncia infatti l’amministratore unico di Lucca Plus, Roberto Di Grazia – si confermano i 130 posti delle Officine Lenzi a cui quest’anno si aggiunge l’area Gaddi a Borgo Giannotti, accesso da via Passaglia, con altri 130 posti e l’area del Molino Pardini a San Pietro a Vico, quasi 300 posti auto, dove faranno tappa tutti i treni e che sarà comunque collegata con una navetta gratuita“.

I prezzi per i cinque giorni di sosta, dal 30 ottobre al 3 novembre, vanno da 20 a 28 euro, l’abbonamento consente scontistiche per l’accesso alle Torri cittadine nell’ottica di promozione della città. I principali provvedimenti sono stati presentati ieri in Sala degli specchi di palazzo Orsetti anche dagli assessori al traffico Nicola Buchignani, alla protezione civile Fabio Barsanti e alla sicurezza Giovanni Minniti assieme a Francesca Pierotti responsabile dell’Ufficio traffico.

Come ricadute sulla viabilità esterna nei cinque giorni dalle 8 alle 20 saranno chiusi al traffico viale Carducci (tra l’intersezione con viale Europa e l’intersezione con viale Repubblica) viale Cavour, viale Regina Margherita, viale Repubblica, via Montanara e la viabilità di accesso a Porta San Pietro con il divieto di sosta su piazzale Ricasoli, al di fuori del lato ovest dove posso sostare residenti e taxi. La rotatoria di piazzale Boccherini resterà normalmente in funzione ma le corsie esterne lungo gli spalti saranno adibite a transito pedonale. Dalle 22 del 29 ottobre fino alle 24 del 3 novembre – per realizzare un percorso pedonale di accesso alla città - saranno chiuse al transito, eccetto residenti e autorizzati, viale Catalani (da piazzale Boccherini a via Geminiani) e via Gemignani.

Potranno essere adottati anche ulteriori provvedimenti: in particolare la Polizia Municipale potrà disporre la chiusura temporanea di viale Europa (nel tratto tra l’aereo e viale Carducci) “a singhiozzo” per evitare ingorghi e, in questo caso, il traffico sarà deviato sulla viabilità limitrofa e sulla bretella di raccordo con il casello autostradale di Lucca Ovest e con viale Einaudi. Durante i giorni della manifestazione la Zona a traffico limitato verrà estesa a tutto il centro storico. Questo significa che i veicoli non autorizzati non potranno recarsi all’interno delle Mura dalle 8 alle 19. In particolare per i veicoli senza permesso è vietato l’accesso 24 ore su 24 da porta Sant’Anna e porta Santa Maria, dalle 7 alle 20.30 a Porta San Pietro.

I residenti nel centro storico e gli autorizzati potranno transitare in automobile da Porta Elisa, Porta Sant’Anna, Porta Santa Maria, Porta San Donato (solo in uscita) e Porta San Jacopo. Porta San Pietro dalle ore 7 alle 20.30, sarà ad uso esclusivamente pedonale e dotata di percorsi preferenziali per i visitatori della manifestazione. Il fornice settentrionale di Porta Sant’Anna (quello sul lato del sottopasso) sarà pedonalizzato, mentre per il traffico veicoli sarà utilizzato solo quello meridionale a doppio senso di marcia e regolato da un semaforo. La parte centrale di piazza Santa Maria sarà totalmente chiusa durante la manifestazione. Stop anche a bici, monopattini e risciò. E largo a Lucca Comics & Games “Butterfly Effect“.

Laura Sartini