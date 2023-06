Il pianista del futuro Cristian colleziona vittorie e non vuole fermarsi

Adesso si godrà un meritato riposo? Neanche per sogno. Ha altri premi da vincere. Cristian Di Roma, il ragazzino che studia all’Accademia "Geminiani" di Altopascio, diretta dal professor Marco Lardieri, ha avuto un mese ricco di successi nei concorsi nazionali e internazionali del suo strumento affezionato, il pianoforte. E il tassametro scorre, come si suol dire.

Il bilancio deve essere costantemente aggiornato, con una velocità tale che bisognerà che l’Accademia e la casa del giovane musicista debbano adibire una stanza apposita ai riconoscimenti ottenuti.

Bisognerà cominciare a costruirla. Tre primi posti soltanto negli ultimi trenta giorni: a Lucca, Roma e Scarperia, tutti concorsi di assoluto livello dove Di Roma spesso si trova a suonare anche insieme a ragazzi più grandi.

Tutto ciò si aggiunge ad altri quattro successi vinti da inizio anno, dall’avvio di un 2023 stratosferico: Orbetello, Riccione, Treviso, Bientina e un secondo posto a Lamporecchio. L’ultima celebrazione in ordine di tempo, lo scorso 17 giugno, al concorso al concorso pianistico Città di Scarperia. Sempre a giugno lo attendono altri due concorsi "Città di Cascina" e "Rivera della Versilia" al Teatro dell’Ulivo a Camaiore.

Ci sono le condizioni per tentare la scalata al Grande Slam. Tutto questo e caduto insieme all’esame di licenza media concluso lunedì 19 giugno e che ha rappresentato comunque un notevole impegno, dividendosi tra lo studio delle altre materie e la musica. Soddisfazione anche per il professor Lardieri e per gli insegnanti.

La Piana sforna talenti musicali a non finire e tutti molto precoci, forse anche perché è in tenera età che ci si accorge di certe predisposizioni dei ragazzi per il pentagramma.

Certo, Cristian Di Roma rappresenta l’emblema di quei che benissimo potrebbero incarnare la serie cult "Saranno famosi". Ma nel recente passato non dobbiamo dimenticare Lucille Mariotti di Marlia, eccezionale violinista, che si sta esibendo nei maggiori teatri del Mondo. Il sogno è quello di continuare a crescere, scalando e calcando palcoscenici sempre più importanti a livello nazionale e internazionale.

Senza dimenticare i ragazzi della scuola "Pea" a Porcari, ora al Boccherini, che qualche giorno fa hanno addirittura accompagnato il Maestro Bocelli al concerto delle terme di Caracalla a Roma.

Massimo Stefanini