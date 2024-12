Il Pd attacca sui quartieri “Gli interventi sono frutto della giunta Tambellini“

In merito agli interventi programmati per Ponte a Moriano, intervengono consigliere e consiglieri del Pd. “Interventi che - spiegano - sono finanziati e progettati al 90 per cento grazie alle risorse e ai progetti dell’amministrazione Tambellini: continua così la propaganda della destra alla guida della città, che spaccia per propri gli unici interventi che sta portando avanti in piena continuità con quanto gli attuali amministratori hanno ereditato dal passato. Stesso copione anche per Ponte a Moriano: interventi necessari e importanti, frutto di un lavoro condiviso con la stessa cittadinanza e già presentato a luglio 2021. Sostenere, come fa il capogruppo Pierini, che su quelle zone nessuno è più intervenuto dai tempi di Favilla significa semplicemente sostenere il falso e portare avanti una narrazione lontana dalla realtà. Se oggi l’amministrazione Pardini può spendere quei soldi è perché altri hanno programmato, progettato e reperito risorse. Tutto abbastanza normale nell’avvicendarsi delle amministrazioni, ma per onestà intellettuale sarebbe bene non auto-incensarsi per meriti non propri".