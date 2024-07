Il patron rossonero al Ciocco con la squadra. Amichevoli in vista con Castelnuovo e Fiorentina

La Lucchese continuerà a parlare in italiano, magari con accento siciliano, ma non in francese. Perché Andrea Bulgarella ha deciso di rimanere in sella, pur sapendo che ora dovrà risolvere alcune criticità immediate, come la ricerca di un medico sportivo in sostituzione del dottor Cerrai, dopo la rinuncia del dottor Adolfo Tambellini ed il completamento dell’organico a disposizione dell’allenatore Gorgone.

Intanto ieri pomeriggio il numero uno rossonero ha raggiunto il Ciocco ed ha seguito l’allenamento al fianco di Gorgone. La sua presenza è stata ovviamente molto apprezzata da parte del gruppo. Il presidente ha rassicurato tutti ed ha invitato la squadra a pensare solo al lavoro, a prepararsi al meglio per affrontare la nuova stagione, perché a tutto il resto provvederà la società, come ha sempre fatto fino ad oggi. In attesa di comunicazioni ufficiali, il diesse Ferrarese continua la ricerca di un centrocampista da affiancare a Tumbarello, a Gucher, a Visconti.

Vista la difficoltà di arrivare al bolognese Cangiano, che molto probabilmente rimarrà a Pescara, la Lucchese ha virato su Alessandro Sala, milanese di 23 anni, in uscita dalla Pro Sesto. Il centrocampista è cresciuto nel vivaio del Milan, poi è passato al Cesena, in C, quindi dopo un anno alla Pro Sesto è andato al Renate, infine è tornato nella Pro dove ha disputato gli ultimi tre campionati collezionando una sessantina di presenze. All’inizio della prossima settimana Gorgone potrà… riabbracciare Lorenzo Palmisani, il portierino ventenne della Primavera del Frosinone, che è stato un suo allievo. Palmisani arriverà in prestito secco. Sarà lui a difendere la porta rossonera di una Lucchese che sta ormai per assumere una fisionomia definitiva.

Le partenze, comunque, non sono ancora terminate. Ieri la Lucchese ha comunicato di aver rescisso il contratto con il giocatore Federico Russo che adesso dovrebbe accasarsi al Livorno mentre ci sarà da capire se Magnaghi riuscirà a trovare una nuova squadra, con la Lucchese che avrebbe così la possibilità di puntare su Magrassi o su Parigi.

Notiziario di giornata dal Ciocco. Sono state fissate già due amichevoli. La prima il 25 luglio, a chiusura del ritiro, a Castelnuovo contro la formazione locale, come da tradizione, il 2 agosto al Viola Park contro la Fiorentina. Infine quando la squadra lascerà il ritiro si allenerà a San Giuliano Terme fino al 10 agosto, vigilia della trasferta di Coppa Italia a Vercelli. Poi, in città, proseguirà la preparazione a Saltocchio, dove sono in fase di ultimazione i lavori agli spogliatoi. Intanto la società ha reso noto che Massimo Arbuti è stato riconfermato nel ruolo di fisioterapista della prima squadra a seguito dell’ottima stagione appena conclusa.

Emiliano Pellegrini