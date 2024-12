Il Partito Democratico verso il rinnovo della Segreteria

Il Partito Democratico di Barga ha aperto in questi giorni il nuovo tesseramento – come rende noto il segretario comunale Marco Bonini – . Peraltro Bonini ha da tempo annunciato le proprie dimissioni (rimarrà comunque a disposizione del partito) e con il nuovo anno si terrà l’assemblea di tutti gli iscritti per arrivare al rinnovo di questi organi. Per un normale avvicendamento all’interno degli organi rappresentativi dell’Unione Comunale, così come si è avuto a livello di Segreteria Nazionale, a Barga, tra un mese sarà dunque eletto un nuovo Segretario e una nuova Segreteria.

"Proprio per questo - scrive Bonini - sarà importante questa fase di tesseramento e dunque invitiamo gli attuali iscritti a rinnovare la tessera, ma soprattutto, invitiamo i cittadini simpatizzanti e sostenitori del partito ad entrare a fare parte degli iscritti, in modo da poter partecipare a questa fase di rinnovamento". La sede di Barga capoluogo, che si trova davanti all’ex bar Onesti, sarà aperta per tutti nei giorni di domani e del 21 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12.

Bonini fa anche un’analisi politica sul PD: "Gli ultimi risultati elettorali locali e nazionali sono stati molto positivi. Nel giugno scorso, nel comune di Barga, il PD ha ottenuto una buona affermazione alle elezioni europee, sfiorando i 1000 voti. Sempre nel giugno scorso, ha contribuito, insieme ad altre forze politiche alla rielezione a sindaco di Caterina Campani ed oggi è forte sostenitore di questa maggioranza. A livello nazionale ricordiamo la vittoria alle regionali, prima in Sardegna, poi in Emilia Romagna e Umbria. Si è aperta quindi una nuova ed importante prospettiva per il Partito, che deve farsi trovare pronto, attraverso iniziative politiche locali, per i nuovi importanti appuntamenti: le elezioni regionali prima e le elezioni politiche successivamente".