Il parcheggio Mazzini tra critiche e i nuovi lavori per due milioni di euro

Non si placa il polverone sulle nuove regole del parcheggio Mazzini. “Abbiamo candidamente appreso in consiglio comunale due giorni fa – spiegano Francesco Raspini e Niccolò Battistini (Pd) – che la scelta di penalizzare i lavoratori del centro storico, che fino a un paio di settimane fa avevano la possibilità di parcheggiare nella struttura interrata del Mazzini in via Bacchettoni tramite abbonamento, è di diretta iniziativa dell’amministrazione comunale, appoggiata e sostenuta dall’amministratore di Metro, per fare cassa sui turisti e su chi usufruisce occasionalmente del parcheggio. Una scelta grave, con il solo obiettivo di massimizzare i profitti“.

Intanto Metro e il suo presidente Roberto di Grazia informa che proprio al parcheggio Mazzini sono iniziati i lavori alla copertura, stimati in oltre due milioni di euro. “L’obiettivo è risolvere la situazione di deterioramento e le infiltrazioni di acque reflue. Il cantiere, allestito sul Giardino degli Osservanti, garantirà la piena operatività del Bar ristorante “La Pecora Nera”. “Si procederà con la demolizione della parte superficiale, fino allo strato impermeabilizzante - sostiene la società Metro - per procedere quindi alla sostituzione dello stesso e alla fedele ricostruzione. Dall’esito della prima tranche dei lavori dipenderanno le modalità di intervento sulle altre porzioni della copertura. Si tratta di opere non più procrastinabili - continua - che l’attuale gestione di Metro eredita dal passato. La mancata manutenzione ha comportato la necessità di un intervento risolutorio importante, che impegnerà il bilancio di Metro per oltre due milioni di euro. Il primo lotto avrà un costo di 400mila euro. Con questo intervento Metro continua nella sua opera di valorizzazione e maggiore fruibilità pubblica del parcheggio Mazzini”.

