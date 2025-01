Il parallelismo fra Ariosto e Marinetti. Oggi l’incontro

Oggi alle 18, nella sala "Luigi Suffredini" a Castelnuovo, è in programma un incontro culturale avente come tematica il parallelismo fra Ludovico Ariosto e Filippo Tommaso Marinetti, poeta, scrittore, fondatore e animatore della corrente artistico-letteraria detta Futurismo, organizzato dall’associazione culturale Triklinea Opera aps, in collaborazione con Comune di Castelnuovo, Domus Romana Lucca e Villa Clerici e tenuto dal suo presidente Leonardo A. C. Clerici, moderatore dell’evento.