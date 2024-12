Il ‘no‘ agli Assi Viari. Il Forum rilancia i progetti alternativi

Dopo le assemblee svolte a Capannori, Antraccoli, Lammari, S. Pietro a Vico, ecco una nuovo appuntamento a San Filippo per parlare degli assi viari.

A indire la nuova assemblea, il Forum per la Tutela Ambientale e Salute dei Cittadini che intende continuare con l’informazione e la partecipazione a confrontarsi con i cittadini di Lucca e Piana sulla problematica della nuova e contestata opera.

L’incontro si terrà alle ore 21 del il 20 dicembre in via di Tiglio 1075 (sopra Arcaplanet e Conad, ingresso sul retro) e servirà a fare il punto su quanto scaturito dagli incontri svolti sui contenuti della petizione firmata da 5.000 cittadini, oltre ad illustrare il progetto Assi Viari con le ultime modifiche a seguito delle poche mitigazioni accettate dall’Anas.

"Le nostre assemblee popolari – si legge in una nota – sono anche un modo di rispondere con un percorso partecipativo anche alla sordità dei Comuni di Lucca e Comune di Capannori che si sono rifiutati di fare i consigli comunali straordinari da noi richiesti, che comunque ribadiamo come sia necessario farli".

"Come è noto – prosegue la nota – il Forum per la Tutela Ambientale e salute dei Cittadini, non si limita alla richiesta del blocco dello sciagurato progetto, ma facciamo anche precise nostre proposte alternative agli Assi Viari, finalizzate ad un sistema di mobilità sostenibile delle merci e persone, che verranno illustrate nell’assemblea popolare".

"L’assemblea sarà anche un momento per rilanciare con forza le nostre iniziative in merito ai nuovi confronti richiesti con le Istituzioni, le associazioni di categoria, gli studenti – chiude il Forum – nonché le future iniziative da sviluppare sia in termini di lotta e movimento che sul piano legale preparandoci per un probabile ricorso al Tar".