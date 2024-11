Il Natale sta arrivando, gli eventi. Conto alla rovescia per l’illuminazione

Presentato in Comune dall’assessora Priscilla Valentino il programma degli eventi natalizi di Bagni di Lucca. "Un programma - spiega l’assessora - promosso ed organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio che partirà dal 1° dicembre per terminare il 6 di gennaio 2025, giorno dell’Epifania. Dal 1° dicembre si procederà anche all’accensione dell’illuminazione pubblica, realizzata con la collaborazione dei commercianti, aziende e professionisti che hanno aderito con entusiasmo e il contributo del Comune".

Le manifestazioni avranno inizio con l’ormai tradizionale presepe vivente alla Pieve Monti di Villa a cura della parrocchia. Il 7 dicembre ci saranno diversi appuntamenti nella giornata a cominciare dall’inaugurazione della Valle dei Presepi, in collaborazione con i Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni della Media Valle che si terrà quest’anno a Bagni di Lucca al palazzo del Comune alle 15.30. A seguire, la passeggiata dei presepi e alle ore 21 l’accensione dell’albero di Natale a Cafaggio.

L’8 dicembre è in calendario la Fiera dell’Immacolata a Fornoli, con iniziativa natalizia dedicata ai bambini in piazza delle Poste. A Vetteglia "Aspettando Babbo Natale" a cura dell’associazione della Controneria. Il 10 dicembre fiaccolata della Pace a cura della Croce Rossa locale in collaborazione con i Comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, da Chifenti fino alla Villa, partenza ore 19.

Il 14 dicembre visita guidata al laboratorio di statue di gesso di Arte Barsanti e alle ore 10 la Festa del Laureato alla biblioteca comunale a cura della fondazione de Montaigne. Sempre il 14 gennaio, ore 21.15, concerto di Natale – Canzoni in jazz, alla ex chiesa anglicana. Domenica 15 dicembre la Villa di Natale, a cura del Comune, con la casa di Babbo Natale che incontra i bambini dalle ore 10. Il 17 dicembre al Teatro Accademico "Scuole sotto l’albero" a cura del locale Istituto comprensivo con le decorazioni sul tema della Pace eseguite dagli alunni sotto la direzione di Martina Rosati. A seguire incontro con il SAI (sistema accoglienza internazionale).

Nella serata del 5 gennaio 2025 tradizionale Festa della Befana al Teatro Zacconi di Montefegatesi. Il 6 gennaio la Befana della Controneria alla Pieve di Controni e chiusura la sera del 6 gennaio con la Festa della Befana a cura dell’associazione il Ponte al Casinò Municipale. Durante tutte le festività Lotteria di Natale negli esercizi pubblici del territorio che mette in palio oltre 70 premi.

Marco Nicoli