Il Natale è in “fabbrica“. Oltre duemila persone

LUCCA

La Fabbrica del Natale – creatura dell’amministrazione comunale realizzata in collaborazione con Lucca Crea e con le associazioni di volontariato locale – bissa il successo per due fine settimana di fila, incassando la bellezza di 2mila presenze. Tanti i bambini che hanno potuto partecipare ai numerosi laboratori creativi allestiti in villa Bottini, ma anche tanti adulti che hanno assistito a concerti e esibizioni a tema natalizio. Gli ingredienti ci sono stati tutti, in primis, il più atteso, Babbo Natale anche nella versione dell’allegra “scorribanda“ a cura del Vespa Club.

Un successo che, tradotto in numeri e soprattutto in solidarietà, certifica ben 600 regali impacchettati che verranno donati ai bambini che vivono in famiglie con disagio economico, grazie all’iniziativa “Elfo per un giorno” curata di Astrea Aps Ets. Inoltre 1.000 le letterine che i più piccoli hanno consegnato direttamente a Babbo Natale, decine i partecipanti all’iniziativa che ha visto arrivare Babbo Natale in vespa sabato pomeriggio e tutto esaurito è stato il servizio di baby parking dedicato alle famiglie con bambini piccoli. “Siamo lieti che la Fabbrica del Natale stia ottenendo anche quest’anno un importante successo – dichiara l’assessore alla cultura Mia Pisano – . Le attività, tutte rigorosamente gratuite, hanno permesso a molte famiglie, e non solo, di vivere alcune ore di serenità in un contesto giocoso e positivo. La nostra città negli ultimi weekend è stata molto vissuta, con tante presenze di cittadini e visitatori che hanno voluto assaporare questa magica atmosfera natalizia che l’amministrazione ha contribuito a creare, grazie alle tante installazioni luminose che costellano le piazze principali e grazie anche a questo luogo da favola rappresentato dalla Fabbrica del Natale”.

Conto alla rovescia per il prossimo incontro, l’ultimo, con la Fabbrica del Natale che tornerà a Villa Bottini, in via Elisa, per l’ultimo fine settimana prenatalizio, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dicembre. Nodo al fazzoletto anche per il concerto del 30 nel Sotterraneo di Villa Bottini, alle 18 con l’Aperitivo in Jazz del Clj Group con possibilità di fare aperitivo in Villa a cura di SunFlower. Il programma completo della Fabbrica del Natale è su www.comune.lucca.it oppure www.turismo.lucca.it.

L.S.