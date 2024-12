Il Natale è festa a Capannori. Un ricco dicembre di eventi

Il Natale a Capannori è tradizione e divertimento, con presepi, concerti, mercatini, fiere e molto altro. E’ uscito il calendario definitivo di "Natale è festa a Capannori", promosso dal Comune in collaborazione con i Centri Commerciali Naturali e le associazioni.

Capitolo Natività, ricordando quella vivente di Ruota il 26 dicembre: Presepe di Valgiano (8 dicembre-14 gennaio), chiesa di San Quirico, Valgiano; presepe artistico di Tofori (8 dicembre-12 gennaio, ore 15-18.30 festivi e prefestivi), chiesa di Tofori; presepe del Faro (8 dicembre-6 gennaio) incrocio via Carraia e via della Chiesa, Parezzana; presepi di San Colombano, San Pietro a Marcigliano, Sant’Andrea in Caprile (15 dicembre-12 gennaio); presepe con statue ad altezza naturale (22 dicembre-8 gennaio, sabato 15-19 e domenica 9-12 e 15-18), chiesa parrocchiale di Marlia; presepe di Matraia (fino al 6 gennaio); presepe a Casa Gori (22 dicembre-6 gennaio), Rsa di Marlia. Concerti. "Insieme verso il Natale" (8 dicembre, ore 16.30), chiesa di Marlia, con la Corale Santa Cecilia; Natale a San Pietro, (15 dicembre, ore 17.30), chiesa di San Pietro a Marcigliano, con Coro S. Pietro parrocchia di S. Pietro Apostolo; 15 dicembre, ore 17.30 chiesa di Lammari, corale " Catalani" di Lammari e Orchestra di flauti dolci scuola media "Nottolini"; 21 dicembre, ore 17.30, chiesa di Colle di Compito, con Filarmonica Puccini’ di Colle di Compito; 21 dicembre, ore 21, chiesa di Capannori. Poi gli altri di fine anno e della Befana per i quali ci sarà tempo di pubblicizzare. "Pregustando il Natale. Arte, sapore e co" 7 e 8 dicembre, sabato 14-19.30 e domenica 10-20, a Verciano; "Sorridi sempre alla vita, aspettando il Natale", 7 dicembre, ore 15, alla Fondazione Alice Benvenuti Ets, via Pesciatina a Camigliano; Soffitte in piazza e coro gospel 8 dicembre, ore 9-18, piazza Moro; Fiera dell’Immacolata Colle di Compito; Musica a Natale, tra le note per una festa in armonia 8 dicembre ore 16:30, Marlia; Un albero di Natale fatto di libri (9 dicembre, ore 16.30), biblioteca Il Melograno, San Leonardo in Treponzio; ‘Aspettando il Natale’ (12 dicembre, ore 16), pigne, agrifogli e bacche per bambini età 6-10 anni, alla biblioteca comunale Artèmisia di Tassignano; In volo con Babbo Natale (14 e 15 dicembre, 9.30-16.30), aeroporto di Tassignano.

Massimo Stefanini