Il Natale di Capannori. La città indossa il vestito delle feste

Adesso si comincia ad entrare nell’atmosfera e la festa dell’Immacolata Concezione, che in questo 2024 cadendo di domenica inibisce ogni sogno di ponte vacanziero, è sempre stata lo spartiacque che divide l’attesa, dall’ingresso vero e proprio nella magia della festa più importante.

A Capannori per l’8 dicembre sono in programma diverse iniziative a cura del Comune. Dopo l’inaugurazione di Natale in Giostra, avvenuta con successo sabato scorso in piazza Aldo Moro con l’accensione dell’albero e l’entrata in funzione dell’antica giostra carosello di cavallini e del Luna Park, proseguono le iniziative natalizie promosse dall’amministrazione comunale. Domenica 8 dicembre in piazza Moro, è prevista l’iniziativa ‘Soffitte in piazza’ per la vendita e lo scambio di oggetti non più utilizzati, ma che possono essere idee per i regali e utili ad altri, promossa dall’ "Associazione Per Lammari", in collaborazione con il Comune.

La manifestazione è in programma dalle 9 alle 18. Sarà anche possibile degustare panettone, pandoro, cioccolata calda e vin brulè. Nel pomeriggio, alle 16, si esibirà il Coro gospel "Freedom Singers". Dalle 10 alle 20 saranno aperti anche la giostra di cavallini (gratuita in questa giornata) e il Luna Park situato nell’area verde retrostante la sede del Municipio. "Vogliamo che il primo Natale della nostra amministrazione sia speciale e per questo abbiamo organizzato momenti per stare insieme e divertirsi – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro, – quindi oltre all’albero natalizio di piazza Moro, che quest’anno è un grande abete naturale che rimetteremo a dimora al termine delle festività, avremo una bella giostra di cavallini che richiama le giostre storiche di tipo ottocentesco".

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessora al commercio Serena Frediani: "Domenica prossima piazza Moro ospiterà una bella iniziativa che darà la possibilità ai partecipanti di acquistare o scambiare oggetti già utilizzati contro lo spreco e per sensibilizzare i cittadini al recupero, e allo stesso tempo offrirà occasioni di intrattenimento anche a tema natalizio in particolare per i più piccoli. Un evento che si inserisce nel ricco programma promosso dal Comune".

Massimo Stefanini