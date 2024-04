“Il mondo in guerra“. Ne parlano gli esperti al Palazzo Esposizioni

I conflitti che costellano il nostro mondo e che, dall’invasione dell’Ucraina, sono tornati a occupare stabilmente le notizie internazionali. Su questi, con particolare riferimento alla guerra tra Mosca e Kiev e quella in corso nella Striscia di Gaza, si concentrerà il primo incontro del 2024 organizzato da Lu.MeN – Lucca Mondo e Nazioni, con la Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Lucca Sviluppo, in calendario domani alle 21 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni, in piazza San Martino. De “Il mondo in guerra. Nell’età dei conflitti globali: Ucraina, Medio Oriente e oltre”, parleranno Fulvio Scaglione, dal 2000 al 2016 vicedirettore del settimanale Famiglia Cristiana, ma anche corrispondente da Mosca durante gli anni della fine dell’Unione Sovietica e Emiliano Bos che lavora per la Radiotelevisione Svizzera. Ingresso libero, [email protected].