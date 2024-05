Il ministro Bernini visita la scuola Imt

Tappa lucchese per il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini che ha fatto visita alla scuola Imt accompagnata tra gli altri dal sindaco Mario Pardini, dal vice segretario nazionale azzurro Deborah Bergamini e dal segretario provinciale Carlo Bigongiari. Bernini ha avuto parole di forte apprezzamento sul modello organizzativo, plaudendo all’autorevolezza e al livello di questa realtà, che rappresenta un’eccellenza internazionale.

In seguito, il ministro ha incontrato militanti e simpatizzanti di Forza Italia alla Casa del Boia, in vista dell’appuntamento con le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Il partito, anche in questa importante consultazione, punta sulle competenze e sull’entusiasmo di una squadra che vuole essere protagonista nelle scelte dell’Europa che avranno una riflesso sul futuro dell’Italia.

Bernini, prima della vista a Lucca, era stata a Pisa dove alcuni studenti universitari l’avevano contestata.

Episodio sul quale arriva la Solidarietà e vicinanza al ministro da parte del vicesegretario nazionale di Forza Italia, l’onorevole Deborah Bergamini.

"E’ la seconda volta nel giro di tre giorni che gli studenti di sinistra e pro Palestina dell’Università di Pisa si rendono responsabili di gravi episodi di intolleranza – dice Bergamini – Ci aspettiamo la ferma condanna dell’Ateneo pisano”.