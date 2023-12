Il messaggio di Francesco per il creato

Ottimo riscontro di partecipazione e interesse all’incontro di approfondimento organizzato da Sinistra con sull’Esortazione apostolica Laudate Deum e sull’ecologia integrale di Papa Francesco, svoltosi nelle sale dell’oratorio della parrocchia di Sant’Anna. L’incontro è stato aperto dall’introduzione di don Bruno Frediani, storico fondatore del Ceis, e che ha potuto contare sui contributi di Leana Quilici della scuola per la pace di Lucca, della biologa ambientale Arianna Chines e del consigliere comunale Daniele Bianucci. A coordinare l’appuntamento Silvana Sechi, in sostituzione di Maurizio Perna, che risultava indisposto.

Uno degli argomenti posti in risalto dai relatori è stato il deciso contrasto del Papa al negazionismo del cambiamento climatico e delle sue cause. “Sono costretto a fare queste precisazioni - dice Francesco nell’Esortazione - a causa di certe opinioni sprezzanti e irragionevoli che trovo anche all’interno della Chiesa cattolica. Ma non possiamo più dubitare che la ragione dell’insolita velocità di così pericolosi cambiamenti sia un fatto innegabile: gli enormi sviluppi connessi allo sfrenato intervento umano sulla natura negli ultimi due secoli”.