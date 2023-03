Il mese di aprile si apre con la Festa dell’olio

Musica, passeggiate ed enogastronomia per la 18a edizione della Festa dell’Olio di Valdottavo, organizzata dall’associazione Valle dell’Olio, con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano e con la collaborazione dell’associazione Amatori Valdottavo 1999. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana, sabato 1 e domenica 2 aprile. Ecco il programma di sabato: alle 11 si terrà il corso teorico di potatura ulivi e alle 15 il corso pratico. Sempre alle 15 partirà la terza passeggiata a 6 zampe con l’unità cinofila della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Alle 16 si esibiranno i talenti del Centro d’Arti, mentre alle 22, gran finale con "I Ciao". Domenica si replica a partire dalle 8 sarà possibile visitare i mercatini e alle 9.30 il Complesso Bandistico di Valdottavo sfilerà per le vie del centro. Alle 10 torna l’attesa Passeggiata Ecologica, il cui ricavato sarà devoluto all’AIRC. Alle 15 nel piazzale della scuola elementare si terrà la sfilata di moda con la partecipazione di Asd Arte in Movimento e alle 16.30 si balla con i Brama Buriana.